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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230828/841587774.html
Российский рынок акций обновил максимум с 14 августа
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Российский рынок акций обновил максимум с 14 августа, поднявшись выше 3200 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 28.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил максимум с 14 августа, поднявшись выше 3200 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 18.39 мск повышался на 1,42%, до 3202,19 пункта — максимума с 14 августа.