МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил максимум с 14 августа, поднявшись выше 3200 пунктов по основному фондовому индексу, следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно к основным валютам

Рублевый индекс Мосбиржи к 18.39 мск повышался на 1,42%, до 3202,19 пункта — максимума с 14 августа.