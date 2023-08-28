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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230828/841587967.html
Российский рынок акций вырос за торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 1,31%, до... ПРАЙМ, 28.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 1,31%, до 3198,72 пункта, долларовый РТС – на 1,35%, до 1057,97 пункта.