МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций обновил максимум с 14 августа

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 1,31%, до 3198,72 пункта, долларовый РТС – на 1,35%, до 1057,97 пункта.