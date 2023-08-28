МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 28 августа

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,7 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 390 долларов (+0,4%), ценовой максимум – 431,6 доллара (+11,1%). Последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (+8,1%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 388,4 доллара за тысячу кубометров.

Драйвером роста эксперты называют спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.

Chevron в понедельник сообщил РИА Новости, что получил уведомления о проведении забастовки рабочих предприятий Gorgon и Wheatstone, примет меры для поддержания безопасной и надежной работы и продолжит переговорный процесс.

"Сегодня мы ожидаем роста цен, поскольку может быть выпущено официальное уведомление о забастовке", – отмечали аналитики энергетической трейдинговой компании Energi Danmark.