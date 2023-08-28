МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинцам покупку безналичной валюты на сумму до 5,4 тысячи долларов и мгновенным снятие валюты со счета на сумму до 1,3 тысячи долларов, передает издание "Страна.ua". Минфин Украины раскрыл объем государственного долга страны

"С 29 августа Нацбанк смягчает для населения правило безналичной покупки инвалюты. НБУ разрешил украинцам покупку безналичной валюты на сумму до 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов — ред.) и мгновенным снятие валюты со счета на сумму до 50 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов — ред.)", — говорится в сообщении издания, опубликованном в телеграм-канале.

Новым документом предусматривается два изменения. Если раньше физлицо могло купить инвалюты в одном банке в безналичной форме не более чем на 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) в месяц с обязательным размещением на депозит, без права досрочного снятия, не менее чем на 3 месяца. С завтрашнего дня по этому правилу можно будет брать доллар, евро уже на 200 тысяч гривен. Такой формат валютных покупок появился еще в июле 2022 года, а сейчас НБУ увеличил для него лимит.

Кроме того, позволяется безналично, без объяснений и на любые цели покупать инвалюту на текущие счета в объеме до 50 тысяч гривен в месяц в банке по его текущему курсу. Это новый формат, и раньше у населения не было такой возможности. Безналичные покупки проводились только с обязательным размещением доллара, евро на депозит от трех месяцев, и никто их сразу на руки не получал, они вылеживались на счетах.

Как утверждает издание, смягчение валютных правил объясняется стремлением уменьшить разницу между разными наличными валютными курсами.