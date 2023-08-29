МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Цены на медь выросли во вторник в Азии. Предпринятые Пекином меры поддержки экономики и ослабление доллара США способствовали усилению склонности инвесторов к риску, передает Reuters.

По состоянию на 05.38 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,8%, до 8 424 долларов за тонну. Накануне торги не проводились в связи с государственным праздником.

Наиболее активно торгующиеся октябрьские фьючерсы на медь на SHFE повысились на 0,5%, до 69 270 юаней за тонну.

Доллар США ослабевал, так как трейдеры воздерживались от активных действий в преддверии публикации ключевых экономических индикаторов позднее на этой неделе. Это сделало цветные металлы более доступными для держателей иных валют.

Предпринятые властями КНР в понедельник меры поддержки фондового рынка также позитивно отразились на котировках цветных металлов.

"Новые меры стимулирования в Китае остаются основным фактором, определяющим перспективы цветных металлов", — говорится в аналитической записке National Australia Bank.

"Мы по-прежнему ожидаем, что негативные сюрпризы со стороны данных увеличивают вероятность дальнейшего значительного стимулирования экономики Китая, и подобное развитие событий будет позитивным для котировок до конца года", — добавляют в National Australia Bank.

Алюминий на LME торговался с повышением на 1,1%, по 2174,50 доллара за тонну. Никель упал на 1,1%, до 20 560 долларов за тонну. На предыдущей сессии он достиг 3-недельного максимума. Цинк подорожал на 1,6%, до 2420 долларов и может продемонстрировать рост по итогам седьмой из восьми сессий.

Свинец на LME упал на 0,4%, до 2153 долларов, а олово потеряло 1,6% и торговалось по 25 080 долларов, на самом низком уровне с 18 августа.