МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером показывает рост, свидетельствуют данные торгов. На котировки драгметалла влияет ослабление доллара после выхода слабой статистики по США. Нефть слабо растет на ожиданиях вокруг урагана "Идалия"

По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 13,05 доллара, или на 0,67%, до 1 959,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,75% — до 24,677 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 103,91 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Сдерживает стоимость доллара негативная статистика из США. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился до 106,1 пункта с пересмотренного показателя июля в 114 пунктов, следует из данных Conference Board. Аналитики прогнозировали снижение до 116 пунктов с изначального уровня предыдущего месяца в 117 пунктов.

Инвесторы также ожидают важную статистику из США в среду. Согласно прогнозам, минторг страны сохранит оценку роста ВВП США во втором квартале на уровне 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Третья, окончательная оценка, будет опубликована в сентябре.

Золото чувствительно к макростатистике из США, так как она отражается на долларе, который влияет на цену драгоценного металла.