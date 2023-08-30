МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В среду золото торгуется около 3-недельного максимума, в то время как инвесторы все меньше рассчитывают на дальнейшее повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) ввиду слабых экономических данных США. Впрочем, на этой неделе ожидается еще одна порция статистических данных, которые будут внимательно отслеживаться рынком, сообщает Reuters.

По состоянию на 06.25 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1936,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото также торговались без изменений, по 1964,20 доллара.

Во вторник доходность казначейских облигаций США снизилась до 3-недельных минимумов, и доллар также упал против корзины других основных валют на фоне данных, указавших на сокращение числа открытых вакансий в США в июле до минимума за 2,5 года. При этом индекс потребительского доверия в августе упал сильнее ожидавшегося.

Более низкие процентные ставки укрепляют спрос на золото, которое не приносит гарантированного дохода.

"(Ситуация на рынке сейчас) определяется курсом американского доллара и доходностью гособлигаций. Если данные США будут оставаться слабыми, ожидания очередного повышения ставок ФРС будут снижаться, способствуя росту цен на золото", — считает Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

"Безусловно, есть риск того, что слабый отчет JOLTS — это единичная история, и, если данные по ВВП и по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США окажутся сильными, то цены на золото могут испытать давление и легко потерять все завоеванные во вторник позиции", — добавляет он.

Позднее в среду Министерство торговли опубликует вторую оценку ВВП США во 2-м квартале, в четверг ожидается индекс цен расходов на личное потребление (PCE), а в пятницу — данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.

Ожидается, что ФРС оставит денежно-кредитную политику без изменений. Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что на сентябрьском заседании ФРС оставит процентные ставки на текущем уровне, в 43% против 51% днем ранее.

По мнению технического аналитика Reuters Ван Тао, цены на золото могут продолжить рост к 1948 долларам, поскольку они успешно преодолели сопротивление 1936 долларов.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,7%, до 24,56 доллара за унцию, однако колеблется вблизи 30-дневного максимума.

Платина подорожала на 0,1%, до 977,07 доллара, достигнув максимума с 19 июля во вторник. Палладий подешевел на 0,6%, до 1241,30 доллара.