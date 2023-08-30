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Газ в Европе подорожал по итогам торгов среды
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Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 1,3%, составив примерно 398 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие)... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, газ, европа, цены на газ в европе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли на 1,3%, составив примерно 398 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 384,1 доллара (-2,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум среды составил 408,8 доллара (+4%), ценовой минимум — 377,1 доллара (-4,1%). Последние фьючерсы торговались по 398,2 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 393 доллара за тысячу кубометров.
Газовые котировки на прошедшей неделе впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов. Однако затем скорректировались, но остаются выше многолетних уровней.
Драйвером роста последних недель эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.