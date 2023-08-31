2023-08-31T15:00:27+03:00
2023-08-31T15:00:27+03:00
2023-08-31T15:00:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230831/841623682.html
Бумаги ГК "Мать и дитя" подскочили в цене после новостей о "переезде"
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Депозитарные расписки MD Medical ("Мать и дитя"), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, подскочили в цене более чем на 12% после новостей о... ПРАЙМ, 31.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки MD Medical ("Мать и дитя"), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, подскочили в цене более чем на 12% после новостей о редомициляции с Кипра в Россию, следует из данных Московской биржи.
К 14.42 мск бумаги дорожают на 9,9%, до 932,5 рубля. А минутами ранее цены акций компании обновили максимум за два года, поднявшись до 950,9 рубля (+12,1%).
Акционеры группы компаний MD Medical ("Мать и дитя") одобрили решение о редомициляции с Кипра в Россию, в САР на остров Октябрьский.