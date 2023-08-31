МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки MD Medical ("Мать и дитя"), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, подскочили в цене более чем на 12% после новостей о редомициляции с Кипра в Россию, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций обновил максимум с февраля 2022 года

К 14.42 мск бумаги дорожают на 9,9%, до 932,5 рубля. А минутами ранее цены акций компании обновили максимум за два года, поднявшись до 950,9 рубля (+12,1%).

Акционеры группы компаний MD Medical ("Мать и дитя") одобрили решение о редомициляции с Кипра в Россию, в САР на остров Октябрьский.