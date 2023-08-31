МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) во втором квартале продолжили наращивать инвестиции в государственные облигации и акции, снижая при этом вложения в корпоративные облигации, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. Инвестиции в основной капитал в России выросли во II квартале выше прогноза

"В структуре портфелей пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ во втором квартале 2023 года продолжились тенденции предыдущих двух кварталов: увеличение долей государственных ценных бумаг и снижение долей корпоративных облигаций", — говорится в обзоре.

Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за квартал выросла на 1,4 процентного пункта, до 38,9%, в портфеле пенсионных резервов – на 0,8 процентного пункта, до 22,8%. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций во втором квартале снизилась на 2,3 процентного пункта, до 42,8%, в портфеле пенсионных резервов – на 0,6 процентного пункта, до 42,2%.

"Увеличение вложений в государственные ценные бумаги во многом происходило за счет участия НПФ в аукционах ОФЗ Минфина России, продолжившихся во втором квартале 2023 года. НПФ в основном приобретали классические ОФЗ с фиксированным купоном. Кроме того, наращивание вложений в ОФЗ связано со снижением премии за риск при вложении в корпоративные облигации", — отмечают в ЦБ.

В обоих портфелях НПФ также выросли доли акций: в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля акций за квартал увеличилась на 1,3 процентного пункта, до 7,1%, в портфеле пенсионных резервов – на 1,5 процентного пункта, до 10,9%. Увеличению долей акций в портфелях НПФ способствовало их приобретение, а также положительная переоценка: во втором квартале котировки российских акций продолжили рост на фоне высоких дивидендов и ослабления рубля.

"В результате доля акций в портфеле пенсионных накоплений НПФ на конец июня 2023 года была максимальной с конца марта 2019 года, в портфеле пенсионных резервов – с конца 2020 года. Несмотря на это, доли акций в портфелях сохранились на невысоком уровне относительно разрешенных лимитов", — говорится в обзоре.

Фонды приобретали долевые ценные бумаги в том числе на средства, ранее размещенные на депозитах. В результате во втором квартале в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля депозитов снизилась на 1,3 процентного пункта, до 2,3%, в портфеле пенсионных резервов – на 2,1 процентного пункта, до 2,7%.

Изменения структуры инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Социального фонда России (СФР, до 2023 года Пенсионный фонд России) во втором квартале были более существенными, чем изменения портфелей НПФ, говорится в обзоре. По итогам апреля – июня 2023 года доля денежных средств и депозитов снизилась на 7 процентных пунктов, до 19,4%. Денежные средства были размещены в ОФЗ. Доля государственных ценных бумаг увеличилась на 9,7 процентного пункта, до 32,7% – максимального значения с конца 2020 года. Доля корпоративных облигаций сократилась на 1,2 процентного пункта, до 44,2% – минимального значения с конца сентября 2021 года.