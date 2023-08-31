МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре повышения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Фондовые индексы Европы завершили торги четверга снижением

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за сентябрь на 0,5% до 3245 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent снизится в пределах 1 доллара до 85,7 доллара за баррель, а курс евро на форексе подрастет на 0,5 цента до 1,09 доллара, стоимость золота – останется около 1950 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,45% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара за месяц упадет на 80 копеек до 95,23 рубля, евро — на 20 копеек до 103,89 рубля, юаня — на 8 копеек до 13,09 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки в августе находились под давлением, но смогли к завершению месяца отыграть большую часть потерь. Сентябрь обещает быть волатильным. В центре внимания глобальных инвесторов останется статистика. Опасения в отношении состояния мировой экономики могут усилиться, если статистические показатели продолжат указывать на ухудшение ситуации в США и КНР, а в Поднебесной так и не запустят экономическое стимулирование", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Он отмечает, что сентябрьское заседание ФРС, назначенное на 19-20 сентября, скорее всего, не окажет существенного влияния на динамику рынков, поскольку Федрезерв, вероятно, укажет на недостаток аргументов для дальнейшего повышения ключевой ставки и сохранит ожидания по снижению ставки в 2024 году.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" в свою очередь полагает, что в первый месяц осени поводов для продолжения роста у мировых рынков станет меньше. Он считает, что в сентябре ключевые Центробанки мира завершат текущий цикл повышения базовых процентных ставок, что будет позитивным событием для рынков, однако уже осенью, по мнению эксперта, в полной мере начнут проявляться эффекты прошедшего ужесточения денежно-кредитной политики в ключевых регионах мира.

"Это может ухудшить поток макроэкономической статистики и вернуть на рынки очередной виток опасений относительно рецессии в развитых странах. Сохранение фоновых инфляционных рисков не позволит Центробанкам быстро начать нормализацию денежно-кредитной политики. Так, например, срочный рынок указывает на возможность начала снижения базовой процентной ставки ФРС США во втором квартале 2024 года", — объясняет он.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" среди важных для мировых рынков событий в сентябре также выделяет заседание ЕЦБ. Он считает, что его исход практически предрешен, поскольку данные по инфляции в Европе не оставляют сомнений в том, что ставка будет повышена в десятый раз подряд, до 4,5% годовых. Однако эксперт допускает, что после очередного повышения ставки Европейский центральный банк может дать сигнал о том, что готов взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Что касается рынка нефти, то по мнению Андрея Манько из "РИА Рейтинга", она может протестировать максимумы последних месяцев. Во-первых, спрос со стороны Китая и юго-восточной Азии может увеличиваться из-за мер стимулирования экономики в Поднебесной. Во-вторых, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+, вероятно, продлят ограничения экспорта. В-третьих, начинается сезон ураганов, что также может оказать небольшое влияние на предложение нефти.

"Мы ожидаем в отдельные торговые сессии цен на нефть марки Brent выше 89 долларов за баррель, однако закрепиться так высоко пока не удастся", — заключил эксперт.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ

"Пока рубль остается под давлением более устойчивого спроса на валюту, однако мы рассчитываем на ужесточение условий вывода капитала и на откат доллара в зону 90-93 рубля", — говорит Евгений Локтюхов из ПСБ.

Сигналом в пользу "бычьего" для российской валюты сценария стало бы закрепление курсов ниже поддержек 92 рубля за доллар, 101 рубля за евро и 12,70 рубля за юань, соответственно, которые не поддались рублевым "быкам" во второй половине августа, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне, однако, может сохранить жесткий сигнал, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря о факторах курсообразования рубля.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"В целом среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи в случае отсутствия негативных сюрпризов со стороны геополитики остаются умеренно позитивными с ближайшей целью роста 3320 пунктов. Покупки акций возможны в условиях слабого рубля, ожиданий выплаты дивидендов в октябре, а далее – объявления о новых выплатах уже за 9 месяцев текущего года. Темпы потенциального роста при этом могут быть сдержанными ввиду отсутствия масштабных драйверов движения и концентрации инвесторов на отдельных корпоративных историях", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Манько также считает, что российский рынок акций в сентябре продемонстрирует позитивную динамику, что будет связано с высокими ценами на товары российского экспорта, а также существенным усилением внутреннего спроса.

"Как видим, рынок пока не готов сдаваться и индекс Мосбиржи под занавес лета вернулся в область годовых максимумов. В сентябре стоит дождаться уверенного закрепления выше 3200 пунктов и уже вставать в сторону пробоя, то есть присоединятся к истинному движению, ведь долгосрочный потенциал индекса, по нашим оценкам, составляет уже 3900 пунктов", — отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Что касается решения Банка России по ключевой ставке, которое регулятор обнародует 15 сентября, то, по мнению Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, оно не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок, настроения на котором будут определять корпоративные и дивидендные новости. Из политических событий, способных повлиять на российский рынок, эксперт выделила заявления, которые будут сделаны на саммите G20 в Индии.

"Ожидаем подъем индекса Мосбиржи к отметке 3300 пунктов. Поддержкой могут выступить комфортные ценовые уровни на рынке нефти и позитивный корпоративный фон по дивидендам, а также активизация притока капиталов на биржу", — прогнозирует Локтюхов из Промсвязьбанка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Нефтяные компании сейчас — самая очевидная отраслевая история на нашем рынке. Выделяем акции "Лукойла" в ожидании дивидендных выплат за 9 месяцев и возможного выкупа собственных акций у нерезидентов. Также предлагаем обратить внимание на "Газпром нефть" в связи с вероятным увеличением до 75% доли чистой прибыли, направляемой на выплату акционерам, и дивидендной доходностью, которая может превысить 20% по итогам 2023 года", — говорит Станислав Клещев из ВТБ "Мои инвестиции".

Под давлением, по мнению эксперта, окажется "Алроса" на фоне сокращения спроса на алмазное сырье в мире, а также обсуждения новых санкций на российские алмазы.

Манько считает, что лучше рынка в сентябре будут смотреться бумаги металлургического и банковского секторов, во многом благодаря ожиданиям дивидендных выплат, хуже рынка – акции телекоммуникационного и энергетического секторов.

"На фоне ожидаемо резкого роста ставки ЦБ в сентябре слабее рынка могут быть компании с большой долговой нагрузкой из сектора телекоммуникаций, а также коррекцию рискуют продолжить бумаги сектора электроэнергетики после летнего хайпа и раздутия в них фондового пузыря", — также полагает Зельцер.