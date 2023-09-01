МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу растут, пока инвесторы ожидают публикации данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут в ожидании важных статданных

По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,38%, до 34 922 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 15 575,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 4 533,25 пункта.

В пятницу днем будут опубликованы данные по рынку труда США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч.

Информацию о рынке труда учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США, на своем последнем заседании выразившая готовность повышать ставку при необходимости. В августе глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что уровень инфляции в стране остается высоким. На данный момент, согласно данным CME Group, 89% аналитиков прогнозируют, что регулятор не станет повышать ставку и оставит ее на текущем уровне в 5,25-5,5%.

Также в пятницу американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) выпустит индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе вырос до 47% с 46,4% в июле.