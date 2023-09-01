МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Власти РФ прорабатывают некоторые элементы понуждения компаний размещаться на бирже, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на конференции Центрального банка "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра". Российский рынок акций немного корректируется вниз

В рамках дискуссии замминистра прокомментировал то, на чем основана концепция стимулирования долгосрочного инвестирования. Как он отметил, людям необходимо давать новые возможности для инвестирования, в том числе расширять предложение.

"Чтобы был спрос, нужно предложение. И здесь, мне кажется, у нас консенсус среди власти о том, что надо элементы понуждения вводить. Ряд таких элементов уже сейчас в проработке, чтобы компании увеличивали свои free-float и делали IPO", — сказал Моисеев.

"Надо внимательно посмотреть на процедуру IPO с тем, чтобы максимально упростить нашим организациям выход на рынок", — заметил со своей стороны глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Замминистра также отметил, что сейчас стало больше людей, которые готовы инвестировать вдолгую, но при этом еще не осознали этого. По его мнению, на это повлиял финансовый кризис 2022 года.