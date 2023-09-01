МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в пятницу, после обновления локальных минимумов, компенсировала снижение после вербальных интервенций высокопоставленных чиновников, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.18 мск повышался на 3 копейки, до 96,06 рубля, евро – на 8 копеек, до 104,16 рубля, юаня – на 5 копеек, до 13,22 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в пятницу, в частности, доллар подскакивал до 96,74 рубля, евро – до 105,03 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 104,6 миллиарда рублей против 36,7 миллиарда по евро и 86 миллиардов по доллару.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ УРОВНИ

Курс российской валюты в пятницу снижался и продолжал обновлять локальные минимумы к основным валютам. Однако после заявлений высокопоставленных чиновников рубль частично восстановился.

Ранее в пятницу на пленарной сессии, посвященной 10-летию мегарегулятора, глава Минфина Антон Силуанов и глава Банка России разошлись в оценках по валютному контролю. По словам Силуанова, министерство сейчас выступает за более жесткие меры, а ЦБ занял либеральную позицию. Набиуллина же считает, что валютные ограничения не должны создавать сложности для экономической деятельности. При этом Силуанов уверен, что совместные решения будут найдены.

"Заявление властей приостановило очередную волну ослабления рубля. В частности, заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова о том, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации, приостановило ослабление рубля, вызвав ощутимую коррекцию. Правда, министр отметил, что пока идет дискуссия с ЦБ по этому вопросу, они находятся в поиске консенсуса", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допустила и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти, только если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен, добавила она. Наконец, глава регулятора заявила, что приток в банки наличной валюты сейчас выше спроса.

ПРОГНОЗЫ

Дополнительные продажи валюты экспортерами пока лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления, считает Бабин.

"Не проявляется пока эффект и от подорожания нефти, начавшегося в конце июня, что уже должно было привести к увеличению экспортной выручки и притоку инвалюты на внутренний рынок. Наблюдающийся в последние дни активный рост нефтяных цен почти некому заложить в текущие котировки рубля, так как раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе зарубежные, количество которых значительно сократилось после февраля 2022 года", — добавляет он.

Доллар в сентябре будет стоить в пределах 93-97 рублей, оценивает Николай Рясков из УК ПСБ.

"Если дополнительных продаж валюты экспортерами окажется недостаточно, и курс доллара превысит 100 рублей, Банк России может пойти на очередное повышение ключевой ставки", — добавляет он.