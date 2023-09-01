МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу немного повысился после обновления накануне максимума с февраля прошлого года по основному биржевому индексу, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,10%, до 3231,35 пункта, долларовый РТС — снизился на 0,35%, до 1055,43 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 40 копеек, до 96,43 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,35%, РТС — на 1,11%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс перешел в символический минус.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в ходе торгов пятницы пытался корректироваться после обновления в четверг максимума за полтора года. Однако на фоне ослабления российской валюты в конце дня рублевый индекс Мосбиржи все же вышел в небольшой плюс.

"Индекс Мосбиржи завершил торги с небольшим повышением, хотя большую часть сессии провел в "красной зоне". Желание инвесторов частично зафиксировать прибыль перед выходными долгое время перевешивало, и только возобновившееся к вечеру ослабление нацвалюты позволило рублевому индикатору в итоге выйти в плюс", — комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Стоимость нефти к 21.16 мск росла на 1,9%, до 88,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) прибавлял 0,6%, до 104,2 пункта.

На Московской бирже в основную сессию выросли бумаги "Юнипро" (+6,8%), QIWI (+3%), префы "Транснефти" (+3,4%), расписки ЦИАНа (+4,9%) и "Эталона" (+4,9%).

Однако лидерами по величине роста стали бумаги "Глобалтрака" (+71,7%), показавшие при этом рекордный оборот в 11,7 миллиарда рублей и обогнав традиционного лидера — акции Сбербанка (4,5 миллиарда).

Впрочем, префы "Транснефти" также удивили объемом торгов (около 14 миллиардов рублей). "По информации СМИ, совет директоров "Транснефти" в этом месяце может рассмотреть вопрос о сплите привилегированных акций компании в соотношении 100 к 1 с целью повышения их инвестиционной привлекательности", — поясняет Додонов из ФГ "Финам".

Упали бумаги "Руснефти" (-1,9%), "Фосагро" (-1,5%), ТМК (-1,6%), НЛМК (-1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи на неделе обновил годовой максимум — на отметке 3234,68 пункта, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Ключевыми драйверами роста акций остаются слабый рубль и ожидания хороших финансовых результатов от ряда крупных российских компаний. Также инвесторы по промежуточным результатам оценивают возможные дивидендные выплаты по итогу года и продолжают покупать интересные бумаги", — добавляет он.

В ближайшее время может продолжаться борьба за закрепление выше 3200 по индексу Мосбиржи, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Если рубль останется слабым, а нефть не откатится из ценовой зоны 85-90 долларов, мы можем увидеть движение индекса к 3250 пунктам и выше. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 4 сентября — 3125-3250 пунктов", — добавляет он.