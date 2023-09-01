МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в пятницу, после обновления локальных минимумов, уходила в плюс на фоне вербальных интервенций высокопоставленных чиновников, но все же снизилась по итогам дня, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию торгов) за день повысился на 7 копеек, до 96,09 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,26 рубля, евро — на 7 копеек, до 104,15 рубля.

Ранее в пятницу доллар подскакивал до 96,74 рубля, евро — до 105,03 рубля.

Доллар за неделю вырос на 67 копеек, юань — на 21 копейку, евро — на 1,13 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 112 миллиардов рублей против 38,6 миллиарда по евро и 91,8 миллиарда по доллару.

Доллар за день повысился к рублю на 0,07%, евро — на 0,06%, юань — на 0,7%.

РУБЛЬ ИСКАЛ РАВНОВЕСИЕ

Курс российской валюты в первую половину дня снижался и продолжал обновлять локальные минимумы к основным валютам. Однако днем после заявлений высокопоставленных чиновников он восстановился и на время даже выходил в плюс, впрочем завершение дня прошло все же в небольшом минусе.

"Локально позиции рубля могут ослабевать на фоне завершения налогового периода. К факторам поддержки нацвалюты РФ отнесем позитивную ценовую динамику в нефти под занавес августа, которая должна транслироваться в улучшение рублевых позиций", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Примечательны последние заявления финансовых властей. Так, в пятницу рубль отреагировал волной роста на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации и уже обсуждает это с ЦБ", — добавляет он.

Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допустила и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти, только если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен, добавила она.

Наконец, глава регулятора заявила, что приток в банки наличной валюты сейчас выше спроса. Все это также поддержало курс рубля днем в пятницу.

ПРОГНОЗЫ

Фундаментальные негативные драйверы для рубля не изменились, полагает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Среди них: снижение сальдо текущего счета на фоне быстрого восстановления импорта и снижения экспорта, а также отток капитала и сохранение компаниями-экспортерами валютной выручки на зарубежных счетах. Поэтому значительного укрепления рубля пока ожидать не стоит. Однако вновь повлиять на ситуацию может ЦБ, объявив о новых мерах ужесточения монетарной политики на собрании 15 сентября", — добавляет он.

Во вторник, 5 сентября, Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на следующий месячный период, напоминает Буйволов из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о факторах курсообразования рубля.