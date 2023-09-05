МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго во вторник выросли, стабилизировавшись после падения до нового 3-месячного минимума, сообщило агентство Reuters. Участники рынка оценивали перспективы предложения с учетом поставок из Причерноморья, а также последствия засушливой погоды, которая создала угрозу для посевов в некоторых крупных странах-экспортерах, к примеру, в Австралии.

Кукуруза торговалась преимущественно без изменений, тогда как соя упала в цене. Влияние на котировки оказали прогнозы погоды для Среднего Запада США. Трейдеры ожидали публикации еженедельных данных по состоянию посевов, которые позволят оценить последствия жаркой погоды.

Укрепление доллара на фоне возобновившихся опасений относительно роста экономики США ограничивало пространство для повышения цен на зерновые и сою в Чикаго.

В понедельник торги на CBOT не проводились в связи c государственным праздником.

По состоянию на 11.10 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 0,6%, до 5,99 1/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии контракты упали до минимума с 1 июня.

На прошлой неделе котировки пшеницы достигли 3-месячного минимума, так как обильное предложение российского зерна и поставки из Украины, которые продолжаются, несмотря на завершение соглашения о зерновом коридоре в Черном море, довлели над рынком.

Засушливая погода же в Австралии, Аргентине и Канаде усиливает беспокойство относительно дефицита предложения на мировом рынке зерновых позднее в этом сезоне.

"Рынок пшеницы, по всей видимости, относительно спокоен, несмотря на то, что признаки ограниченности предложения постепенно становятся более явными", — отметили аналитики Commerzbank.

Производство пшеницы в Австралии, согласно прогнозам, в текущем году снизится на 36% по сравнению с предыдущим годом, так как засуха негативно отражается на урожайности. Об этом заявили в Австралийском бюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов во вторник, пересмотрев предыдущий прогноз в сторону понижения на 800 000 тонн, до 25,4 млн тонн.

"Если в сентябре осадки останутся скудными, то дальнейшее снижение прогнозов урожая пшеницы в Австралии не исключено", — сказал один из трейдеров в Сингапуре.

В Аргентине недавние осадки принесли некоторое облегчение посевам пшеницы, согласно данным зерновой биржи в Росарио, представленным в понедельник.

Четыре трейдера сообщают о том, что Египет приобрел около 0,5 млн тонн российской пшеницы в рамках частной сделки.

Рекордное предложение российских зерновых, наблюдавшееся в последние 12 месяцев, поумерило опасения относительно дефицита на мировом экспортном рынке.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Эрдогана, возобновление зерновой сделки в обозримом будущем остается возможным. При этом глава России подчеркнул, что требования Москвы в отношении экспорта должны быть удовлетворены.

Кукуруза на CBOT снизилась на 0,1%, до 4,81 доллара за бушель, а соя подешевела на 0,4%, до 13,63 1/4 доллара за бушель.

Жаркая и засушливая погода в конце лета вызывает опасения относительно того, что посевы кукурузы и сои в США испытают дополнительный стресс. Однако трейдеры считают подобные риски ограниченными, учитывая скорое начало сбора урожая и снижение температур воздуха. Кроме того, на следующей неделе ожидаются осадки.

Слабость рынка растительных масел негативно отразилась на котировках сои.