МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник снижаются, пока рынки ожидают публикации макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на удорожании доллара

По состоянию на 15.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,12%, до 34 839 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 15 455,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4 510,75 пункта.

Рынки пребывают в ожидании выхода "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Эта публикация запланирована на среду. Кроме того, в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.

Также давление на фьючерсы на индексы создает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растёт до 4,234% с 4,175% в предыдущий торговый день.