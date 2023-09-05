2023-09-05T15:54:00+03:00
2023-09-05T16:01:29+03:00
2023-09-05T15:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230905/841662219.html
Фьючерсы Уолл-стрит падают в ожидании макроэкономических данных в США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник снижаются, пока рынки ожидают публикации макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.39... ПРАЙМ, 05.09.2023
рынки, экономика, новости, сша, фьючерсы уолл-стрит
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076902.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076902.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076901.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076901.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/68/837076889.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/68/837076889.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230905/841661548.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник снижаются, пока рынки ожидают публикации макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшается на 0,12%, до 34 839 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 15 455,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4 510,75 пункта.
Рынки пребывают в ожидании выхода "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Эта публикация запланирована на среду. Кроме того, в четверг будет опубликована третья, окончательная оценка ВВП еврозоны прошлого квартала.
Также давление на фьючерсы на индексы создает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растёт до 4,234% с 4,175% в предыдущий торговый день.