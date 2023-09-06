МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цены на природный газ во вторник на NYMEX снизились примерно на 7%, до 7-дневного минимума. Котировки оказались под давлением на фоне прогнозов менее жаркой погоды и более низкого спроса, чем предполагалось ранее, передает Reuters.

Октябрьские фьючерсы на природный газ во вторник на NYMEX завершили торги с понижением на 18,3 цента, или 6,6%, до 2,582 доллара за млн БТЕ. Котировки закрылись на минимуме с 29 августа.

По итогам прошлой недели цены на природный газ выросли на 9%. Между тем спекулятивные инвесторы значительно нарастили число коротких позиций, и теперь на NYMEX и ICE впервые с начала июня наблюдается чистая короткая позиция по контрактам на природный газ, согласно данным Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) прогнозирует, что в период с 6 по 8 сентября температуры воздуха и спрос на электроэнергию повысятся, что может привести к сокращению запасов природного газа.

В ERCOT отметили, что в понедельник спрос на природный газ достиг нового максимума этого месяца, и этот рекорд может быть превышен каждый будний день на этой неделе. Между тем ожидается, что эти максимумы будут ниже рекордного максимума 85 435 мегаватт, достигнутого 10 августа.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре опустилась до 101,7 млрд кубических футов в день против 102,2 млрд кубических футов в день в августе. При этом в мае был достигнут рекордный максимум 102,3 млрд кубических футов в день.

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США в течение следующих двух недель будут более низкими, чем ожидалось. Между тем ожидается, что температуры воздуха будут в основном выше нормы как минимум до 20 сентября.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, на следующей неделе снизится до 100,6 млрд кубических футов в день со 100,9 млрд кубических футов в день на предыдущей неделе на фоне менее жаркой погоды.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США снизились в среднем до 11,7 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ и увеличению спроса на американский СПГ.

В Европе природный газ торговался около 11 долларов за млн БТЕ, а в Азии — около 13 долларов за млн БТЕ.