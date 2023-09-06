МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил темпы снижения до 0,6%, в темпе удешевления нефти на мировом рынке, следует из данных торгов на Московской бирже. Доллар дешевеет в среду днем в ожидании макростатистики из США

Индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижается на 0,6%, до 3244,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1043,79 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дешевеет на 0,63%, до 89,47 доллара за баррель.

"Давление на индекс Мосбиржи оказало резкое восстановление рубля от трехнедельных минимумов, а также снижение нефтяных цен, корректирующих мощный рост предыдущей сессии. Правда, рубль вскоре возобновил ослабление, но это не помогло нашему рынку даже приостановить снижение", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

Давление на индекс Мосбиржи, помимо корректировки нефтяных цен после вчерашнего бурного роста, также оказывает отсутствие значимых драйверов для роста при общей слабости внешнего фона, добавляет Александр Ковалев из "Финама".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

К 14.45 мск продолжали свою нисходящую ценовую коррекцию взлетевшие вчера обыкновенные (-10,3%) и привилегированные (-5,23%) акции "Лензолота", бумаги "Соллерса" (-6,71%) и Ашинского металлургического завода (-6,49%). Кроме этого, заметно дешевеют расписки Noventiq (-5,39%), акции "Северстали" (-3,33%), НЛМК (-3,1%) и ММК (-2,75%).

"Лензолото" подорожало вчера на фоне сообщений российского правительства об увеличении закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 сентября в семь раз. Сегодня трейдеры фиксируют высокую краткосрочную прибыль, что ведет к снижению котировок, но говорить о начале нисходящей тенденции еще преждевременно", — считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах роста котировок — обыкновенные (+12,11%) и привилегированные (+5,09%) акции "Казаньоргсинтеза", акции "Акрона" (+8,37%), "Русснефти" (+4,08%), "Интер РАО" (+2,95%) и обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+2,64%).

ПРОГНОЗЫ

Ковалев полагает, что индекс Мосбиржи до конца сессии сохранит негативную динамику и завершит торги среды понижением в пределах 0,5-0,8%.

По мнению Бабина, в случае ухудшения внешнего фона или усиления восходящей динамики рубля индекс Мосбиржи может ускорить нисходящую коррекцию с ближайшей целью в районе 3200 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 6 сентября: зона 3200–3290 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1035–1075 пунктов", — заключает Чернов.