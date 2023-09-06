МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В среду цены на золото падают 5-ю сессию подряд на фоне повышения доходности казначейских облигаций и роста доллара. Предположения о том, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне в течение более длительного времени, а также опасения по поводу перспектив мировой экономики подстегивают покупки доллара в качестве актива-убежища, передает Reuters.

Около 14.41 по Гринвичу спот-цены на золото понизились на 0,5%, до 1915,95 доллара за унцию, минимума с 29 августа. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,6%, до 1941,10 доллара за унцию.

Индекс доллара остается вблизи 6-месячных максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций близка к максимумам, достигнутым 23 августа.

Колебания цен на золото незначительны; рынок занял выжидательную позицию, "наблюдая за дальнейшими действиями Федеральной резервной системы (ФРС) и состоянием мировой экономики, пытаясь понять, скатится ли она в рецессию", отмечает Крис Гэффни, президент EverBank World Markets.

Согласно индикатору FedWatch, рынок практически полностью уверен в том, что на заседании 19-20 сентября ставки останутся без изменений. Вероятность повышения ставок до конца года оценивается в 43%.

Устойчивость американской экономики, особенно рынка труда, даст ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок, в особенности после продления добровольного сокращения добычи стран ОПЕК+, добавил Гэффни.

Спот-цены на серебро упали в среду на 2%, до 23,06 доллара за унцию. Платина подешевела на 2,3%, до 904,88 доллара за унцию. Оба металла упали в цене до более чем 2-недельных минимумов.

Палладий подешевел на 2,1%, до 1186,47 доллара за унцию, минимума с конца 2018 года.