МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду опустились ниже 90 долларов на фоне укрепления доллара после роста более чем на 1% по итогам вторника. Как сообщает Reuters, сильные экономические данные вновь подстегнули опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Около 16.07 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 50 центов, до 89,56 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 31 цент, до 86,58 доллара за баррель.

Индекс доллара против корзины других основных валют достиг 104,98, превысив 6-месячный максимум 104,90, достигнутый во вторник. Укрепление доллара может оказать давление на спрос на нефть, делая ее более дорогой для держателей других валют.

Институт управления поставками (ISM) опубликовал индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США, в августе он составил 54,5 против 52,7 в июле, тогда как прогноз предполагал 52,5.

"Подобная статистика заставляет (рынок) опасаться того, что процентные ставки будут оставаться высокими более продолжительное время, и это ставит под сомнение перспективы спроса", — отметил Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC.

Между тем аналитики предупреждают, что нефтяной рынок может столкнуться с медвежьим фактором: спрос, возможно, снизится в сентябре-октябре, когда начнется период ремонтно-технических работ на американских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). При этом рост предложения из Ирана, Венесуэлы и Ливии также может оказать давление.

По прогнозам IIR Energy, НПЗ США нарастят перерабатывающие мощности на 274 000 баррелей в день на неделе 2-8 сентября.