МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в четверг в Азии, так как опасения относительно замедления спроса в зимние месяцы и неопределенность перспектив экономики Китая перевесили ожидания сокращения предложения на мировом рынке нефти, сообщило агентство Reuters. Саудовская Аравия и Россия продлили действующие ограничения добычи.

Около 06.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 36 центов, до 90,24 доллара за баррель, после роста в течение девяти сессий подряд. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 37 центов, до 87,17 доллара, прервав ралли, наблюдавшееся в течение семи сессий подряд.

Оба контракта резко выросли в цене ранее на неделе после того, как Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие мировые экспортеры нефти, продлили срок добровольного дополнительного ограничения добычи до конца года. В апреле страны ОПЕК+ согласились придерживаться более низких целевых уровней добычи до конца 2024 года.

"В настоящее время сложно увидеть какие-либо негативные факторы, сопряженные с сокращением предложения. Однако мы должны принимать во внимание возможные риски для спроса. К примеру, в 4-м квартале рынок может замедлиться после летнего сезона пикового спроса", — отметил аналитик CMC Markets Леон Ли.

Участники рынка оценивали неоднозначные данные Китая. Экспорт из КНР в августе упал на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а импорт сократился на 7,3%. При этом импорт нефти вырос на 30,9%.

По словам Ли, можно увидеть некоторые обнадеживающие признаки восстановления экономики Китая. Масштабы падения показателей экспорта и импорта оказались менее значительными, чем ожидалось, а Пекин осуществил ряд мер поддержки финансовых рынков и сектора недвижимости.

Впрочем, пока еще рано оценивать темпы восстановления спроса в Китае, хотя они, скорее всего, выросли по сравнению с июлем, добавил он.

Опасения по поводу увеличения нефтедобычи в Иране и Венесуэле, которое может восполнить недостающее предложение из Саудовской Аравии и России, также оказывают давление на рынок.

"Эффективность действий ОПЕК+ частично снижена ослаблением санкций на добычу в Иране. С начала года производство иранской нефти увеличилось, достигнув в июле 2,83 млн баррелей в день против 2,55 млн баррелей в день в январе", — отметили аналитики BMI.

"Кроме того, есть вероятность увеличения добычи в Венесуэле, поскольку американские власти, по слухам, готовы смягчить ранее введенные санкции, если Каракас все же проведет новые президентские выборы", — добавили они.

Между тем в среду вышел отчет Американского института нефти (API), который указывает на сокращение запасов нефти в США на неделе 26 августа-1 сентября на 5,5 млн баррелей.

Минэнерго США опубликует данные по запасам в четверг в 15.00 по Гринвичу.