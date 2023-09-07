МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США держатся на торгах в четверг у 2-недельного минимума. Рынок ждет публикации данных по динамике запасов на прошлой неделе, когда электростанции использовали много газа для поддержания работы кондиционеров в условиях жаркой погоды, сообщает Reuters.

Аналитики предполагают, что на неделе 26 августа-1 сентября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США выросли на 43 млрд кубических футов. За аналогичную неделю прошлого года рост составил 55 млрд кубических футов, а среднее пятилетнее значение для данного периода составляет +60 млрд кубических футов. Если оценка аналитиков верна, то общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,158 трлн кубических футов. Это на 7,9% выше среднего 5-летнего показателя, 2,926 трлн кубических футов.

Котировки остаются почти без изменений, хотя предполагается, что достаточно жаркая погода сохранится еще как минимум две недели, особенно в Техасе.

Около 13.24 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на газ на NYMEX выросли в цене на 0,7 цента, или 0,3%, до 2,517 доллара за млн БТЕ. В среду на закрытии котировки фьючерсов опустились до минимума с 23 августа.

В Техасе спрос на электроэнергию продолжает бить сентябрьские рекорды — домохозяйства и коммерческие объекты активно используют кондиционеры ввиду сохранения жаркой погоды.

Совет по электроснабжению Техаса (ERCOT) призвал потребителей к экономии электроэнергии вечером в среду и выпустил оповещение о чрезвычайной ситуации для поддержания стабильности работы сетей. Отключений электроэнергии в связи с действиями оператора не последовало.

"Высокий спрос, слабая генерация ветряной энергии, уменьшение солнечной генерации на закате стали причиной низких операционных резервов сети и, в результате, уменьшению частоты — что и привело к… оповещению о чрезвычайной ситуации", — заявил гендиректор ERCOT Пабло Вегас.

В ERCOT прогнозируют, что вечером в четверг ситуация снова будет напряженной — после захода солнца и прекращения работы СЭС около 20.00 по местному времени предложение превысит спрос менее чем на 1000 мегаватт.

ERCOT ожидает, что в каждый рабочий день на текущей неделе будут достигаться новые рекордные значения уровня спроса в сентябре. Правда, предполагается, что эти значения все же будут ниже исторического максимума 85 435 мегаватт, зафиксированного 10 августа.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре опустилась до 101,9 млрд кубических футов в день с 102,2 млрд кубических футов в день в августе. При этом в мае был достигнут рекордный максимум 102,3 млрд кубических футов в день.

В соответствии с предварительными оценками LSEG, в среду добыча уменьшилась на 2,8 млрд кубических футов в день, до 11-недельного минимума 100,2 млрд кубических футов в день. Трейдеры оговаривают, что предварительные данные зачастую корректируются впоследствии.

Хотя погода становится прохладнее в соответствии с сезонными трендами, и ожидается, что температуры воздуха будут в основном выше нормы как минимум до 22 сентября.

В LSEG прогнозируют, что в условиях сезонного похолодания спрос на природный газ в США, включая экспорт, понизится с 101,3 млрд кубических футов в день на этой неделе до 100,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе. Эти прогнозы ниже тех, что аналитики компании давали в среду.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 13 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.