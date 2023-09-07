МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров Московской биржи утвердило новый наблюдательный совет в количестве 12 директоров, следует из сообщения торговой площадки. СПбМТСБ изменила требования к режиму "аукциона открытия"

"Седьмого сентября состоялось внеочередное общее собрание акционеров Московской биржи в форме заочного голосования. Акционеры утвердили новый состав наблюдательного совета… в количестве 12 директоров, шестеро из которых являются независимыми… Решение об увеличении количественного состава набсовета… с 9 до 12 человек было принято на годовом собрании акционеров 2 июня 2023 года", — говорится в сообщении биржи.

Целью увеличения стало расширение необходимых компетенций директоров в целях формирования и реализации долгосрочной стратегии развития группы, поясняет Мосбиржа.

Сохранили свои места в набсовете его бывший глава Олег Вьюгин, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, председатель правления "Банка 131" Александр Магомедов, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, президент – председатель правления объединения "Росинкас" Василий Медведев, независимый консультант Александр Морозов, консультант по организационному развитию и управлению изменениями Марина Починок, декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО Владимир Шаповалов, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Новыми членами наблюдательного совета Московской биржи стали независимый консультант Юлия Никитина, главный доверительный управляющий ВЭБа Сергей Лыков, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев.