МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе продолжила плавно сдавать позиции, при этом продолжая удерживать психологический рубеж в 100 рублей за доллар.

Диапазон курсовых колебаний остается узким, однако продолжает сдвигаться вверх относительно предыдущих двух недель. Так, на Мосбирже доллар провел неделю в коридоре 96,14-98,65 рубля, евро: 104,04-105,71 рубля, юань: 13,23-13,45 рубля.

Курс рубля остается под давлением сохраняющегося недостатка, особенно, недружественной валюты, на внутреннем рынке. Экспортеры не спешат заводить ее в Россию, предпочитая оставлять на зарубежных счетах для исключения инфраструктурных рисков и больших издержек процесса переводов. При этом для покрытия нужды в рублевой ликвидности они предпочитают занимать российскую валюту на рынке своп.

В свою очередь объема дополнительных продаж валюты экспортерами в рамках недавней негласной договоренности с правительством, видимо, пока недостаточно для разворота рубля вверх.

В свою очередь, ЦБ РФ пока только анонсирует резкий рост валютных интервенций, впрочем, они будут краткосрочными — лишь для покрытия возможного дефицита валюты в период погашения евробондов на 3 миллиарда долларов.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,69 рубля до 97,78 рубля, юаня — всего на 1 копейку до 13,27 рубля (на фоне его падения на форексе до минимума с декабря 2007-го: доллар подскакивал до 7,35 юаня). Евро вырос за неделю на 65 копеек до 104,8 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась до 8,85 тысячи против 8,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЛ СИГНАЛЫ К СНИЖЕНИЮ

Рубль начал неделю сползанием против основных валют. Окончание налогового периода августа уменьшило их предложение на рынке, что сократило поддержку рублю.

Кроме того, Минфин РФ заявил, что направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 5 октября 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день. Объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составлял всего 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.

Также игроки рынка опасались роста спроса на валюту в рамках возможного выкупа "Лукойлом" до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Это могут быть покупки валюты самой нефтяной компанией, либо нерезидентами. Впрочем, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил от лица ведомства, что сделка не должна повлиять на курс рубля, поскольку инвалюта у "Лукойла» уже может находится на счетах за рубежом.

ПРОГНОЗЫ

В середине недели рубль получил от ЦБ РФ повод для передышки в падении. Регулятор заявил, что временно нарастит в 9 раз продажу юаней, связанную с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 14 по 22 сентября он равномерно продаст инвалюту на 150 миллиардов рублей — по 21,4 миллиарда рублей в день против нынешних 2,3 миллиарда. ЦБ принял такое решение из-за предстоящего 16 сентября погашения валютных еврооблигаций РФ, выплата по которым будет производиться в рублях.

Мера ЦБ РФ направлена на удовлетворение дополнительного спроса на валюту, который может возникнуть в период погашения валютного выпуска еврооблигаций РФ (объем эмиссии выпуска составляет 3 миллиарда долларов, 150 миллиардов рублей — примерно его половина по текущему курсу), следующая дата сопоставимого погашения евробондов придется только на декабрь 2025 года.

Завершение недели рубль провел в коррекционном росте на фоне позитивных заявлений главы правительства Михаила Мишустина. Он сказал, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в 230 миллиардов рублей, при этом нефтегазовые доходы бюджета существенно опережают прошлогодние значения. Исполнение бюджета по итогам текущего года ожидается с дефицитом на прогнозном уровне 2% ВВП, резюмировал он.

Таким образом, один из факторов давления на рубль в виде опасений за бюджет может пока отойти на второй план. В конце следующей недели на рынок выйдут юани от ЦБ в довольно большом объеме (до 20% дневного оборота «расчетами завтра»). Это может подтолкнуть экспортеров заранее начать продажи валюты по текущему выгодному курсу для внутренних рублевых нужд. Все это должно, если не надавить на курс доллара, то пока — удержать его от возврата на трехзначный уровень против рубля.