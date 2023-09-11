МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник поднимается более чем на 1% после выхода статистики из Китая, а также на ослаблении доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара опустился ниже 97 рублей

По состоянию на 7.56 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,21% — до 3,759 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца уменьшилась на 0,94% — до 8 242,5 доллара, алюминия — на 0,57%, до 2 183,5 доллара, цинка — на 1,45%, до 2 443,5 доллара.

Инвесторы обратили внимание на статистику по инфляции Китая, крупного потребителя меди, опубликованную в выходные. Так, годовая инфляция в стране в августе ожидаемо составила 0,1%, по итогам июля потребительские цены снизились при этом на 0,3%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в то же время опускался на 0,45%, до 104,61 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.