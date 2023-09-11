МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром демонстрирует умеренный рост, пока американская валюта слабеет, свидетельствуют данные торгов.

Медная проволока

Медь дорожает на двух факторах

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,15 доллара, или на 0,37%, до 1 949,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,85% — до 23,372 доллара за унцию.

Росту котировок золота может способствовать ослабление доллара, делающее его более доступным для покупки в другой валюте.

Так, доллар слабеет к евро, а его курс к иене падает в понедельник утром на 1%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 104,11 пункта.

Мировые рынки продолжают также ждать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 93% аналитиков ждут в сентябре сохранения учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.