МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром демонстрирует умеренный рост, пока американская валюта слабеет, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на двух факторах

По состоянию на 8.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,15 доллара, или на 0,37%, до 1 949,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,85% — до 23,372 доллара за унцию.

Росту котировок золота может способствовать ослабление доллара, делающее его более доступным для покупки в другой валюте.

Так, доллар слабеет к евро, а его курс к иене падает в понедельник утром на 1%. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 104,11 пункта.

Мировые рынки продолжают также ждать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 93% аналитиков ждут в сентябре сохранения учётной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.