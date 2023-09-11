МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на золото выросли в понедельник в Азии, чему способствовало ослабление доллара США. Инвесторы ожидают публикации данных США по инфляции, которые могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) повысить процентные ставки позднее в этом году, передает Reuters.

По состоянию на 06.14 по Гринвичу золото на рынке спот подскочило на 0,5%, до 1927,39 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,4% и торговались по 1950,80 доллара.

Если доллар продолжит снижаться на предположении, что ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики, то золото должно пользоваться поддержкой выше 1900 долларов за унцию, полагает Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

Поддержка для золота расположена около скользящей средней за 200 дней, и этот важный технический уровень сложно пробить, добавил он. Если же показатель инфляции окажется ниже ожиданий, то давление на доллар возрастет, заключил аналитик.

Индекс потребительских цен (CPI) США за август будет опубликован в среду. Как ожидается, этот отчет будет иметь ключевое значение при принятии руководством центрального банка решений о процентных ставках в этом году.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, индикатор инфляции может вырасти на фоне повышения цен на энергоносители, и это сохранит вероятность увеличения ключевых процентных ставок ФРС в ноябре на 25 базисных пунктов.

В преддверии заседания центрального банка в сентябре представители ФРС сходятся во мнении по двум пунктам: они не стремятся во что бы то ни стало повышать процентные ставки, но мало кто из руководителей готов провозгласить победу над инфляцией.

Доллар в понедельник потерял 0,5%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,3%, что сделало золото более привлекательным для держателей иных валют.

"Этот драгоценный металл, вероятно, будет опираться на снижение доходности, когда решит вновь штурмовать уровень 1950 долларов", — отметил Уотерер.

По мнению технического аналитика Reuters Ваня Тао, спот-цены на золото могут вновь проверить на прочность уровень 1930 долларов за унцию.

Серебро на рынке спот подскочило на 0,7%, до 23,07 доллара за унцию, палладий же прибавил 0,7%, до 1206,21 доллара. Платина подорожала на 0,7%, до 898,55 доллара, но по итогам предыдущей недели снизилась в цене на 7%.