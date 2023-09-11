Фондовые индексы Европы растут перед публикацией итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут в преддверии публикации итогов заседания Европейского центробанка, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.25 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,38%, до 7 506,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 7 281,85 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 15 796,5 пункта.
Основным событием для европейских инвесторов станет решение Европейского центробанка, публикация которого запланирована на четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,25% годовых. Кроме того, европейский центробанк обнародует макроэкономические прогнозы.
Кроме того, инвесторы будут следить за данными о потребительских ценах в США, публикация которых ожидает в среду, поскольку они могут повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20230911/841713229.html