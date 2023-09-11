МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут в преддверии публикации итогов заседания Европейского центробанка, следует из данных торгов. Экономист назвал сентябрьское заседание ЕЦБ последним шансом для ставок

По состоянию на 11.25 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,38%, до 7 506,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 7 281,85 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 15 796,5 пункта.

Основным событием для европейских инвесторов станет решение Европейского центробанка, публикация которого запланирована на четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,25% годовых. Кроме того, европейский центробанк обнародует макроэкономические прогнозы.

Кроме того, инвесторы будут следить за данными о потребительских ценах в США, публикация которых ожидает в среду, поскольку они могут повлиять на динамику американских индексов, а те, в свою очередь, на европейские котировки. Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3,6% с 3,2% месяцем ранее.