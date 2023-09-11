МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник растут и нацелены продемонстрировать самый сильный рост по итогам сессии почти за две недели, передает Reuters. Доллар США снижается в ожидании ключевых данных по инфляции, которые выйдут позже на этой неделе и могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке позже в этом месяце.

Около 10.02 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1924,60 доллара за унцию, а фьючерсы на золото подорожали на 0,3%, до 1949,20 доллара за унцию.

Ослабление доллара способствует росту цен на золото, отметил Сяо Фу из Bank of China International. По его словам, "опасения относительно рецессии в Германии и замедления экономики еврозоны, несомненно, оказывают некоторую поддержку золоту в качестве актива-убежища".

Экономика еврозоны в этом году будет расти более медленными темпами, чем ожидалось, согласно прогнозу Еврокомиссии, тогда как в экономике Германии наступила рецессия.

Индекс доллара снизился на 0,4% против корзины других основных валют в преддверии выхода данных США по инфляции в среду. Снижение доллара делает деноминированное в американской валюте золото менее дорогим для держателей других валют.

Данные США по инфляции могут повлиять на ожидания трейдеров касательно перспектив процентных ставок. Согласно разработанному CME индикатору FedWatch, рынки оценивают в 42% вероятность повышения процентных ставок ФРС до конца этого года.

"Среднесрочные перспективы цен на золото, если экономике США удастся избежать рецессии, представляются довольно мрачными", — отметил Руперт Роулинг, рыночный аналитик Kinesis Money.

Котировки серебра подскочили на 1%, до 23,14 доллара за унцию. Они демонстрируют рост впервые с 29 августа.

"Спрос (на серебро) в Китае, судя по всему, повышается. Поскольку на эту страну приходится примерно половина мирового потребления, любое повышение спроса в КНР может оказать ценам поддержку", — отметил Эдвард Мейр из Marex.

Платина прибавила в цене 0,9%, до 900,43 доллара за унцию. На прошлой неделе котировки платины продемонстрировали самое сильное падение с ноября 2021 года. Палладий на момент написания статьи подорожал на 0,7%, до 1206,16 доллара за унцию.