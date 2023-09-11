ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России подготовили приказ, который закрепляет перечень продукции нефтегазохимии для реализации таких товаров через биржу и формирует национальные ценовые индикаторы, сказал в ходе Восточного экономического форума замглавы ФАС Виталий Королев. Цена дизтоплива на бирже РФ ускорила рост, снова поставив рекорд

"Национальным планом развития конкуренции предусмотрен вывод на биржу отдельных категорий нефтегазохимических товаров, в том числе в целях формирования национальных ценовых индикаторов. Разработан совместный приказ с Минэнерго, предусматривающий реализацию на бирже таких товаров, как ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол. В настоящее время этот приказ проходит согласование", — сказал он.

Королев также отметил, что после вывода этих товаров на биржу ведомство рассмотрит вопрос о расширении товарной линейки нефтегазохимической продукции. Это позволит обеспечить рыночное ценообразование и создать внутренние индикаторы, чтобы "сформировать основу для национального суверенитета в этой сфере", считает замглавы ведомства.

В апреле ФАС объясняла необходимость создания отечественных индикаторов (в частности на продукты нефтегазохимической промышленности) тем, что до последнего времени российские площадки пользовались зарубежными данными, включая иностранные товарные индексы. Но внутренние цены, привязанные к так называемым "нетбэкам", создают предпосылки завышения цен для российских производителей и потребителей, считают в службе.

Кроме того, в ведомстве сообщали РИА Новости, что минимальный процент реализации продукции нефтегазохимии на бирже предлагается установить в 10% от объема реализации на внутреннем рынке. "Практика показала, что этот уровень реализации на бирже товара необходим для формирования объективного рыночного индикатора и ликвидности. Бизнес активно принимал участие в обсуждении этой инициативы в рамках Биржевого комитета ФАС России при разработке перечня по совместному приказу", — добавили в службе. Принять совместный приказ планируется не позднее четвертого квартала 2023 года.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.