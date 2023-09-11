МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России зарегистрировал проспект глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans, допустив обращение бумаг без привязки к торгам за рубежом, сообщила компания. Globaltrans сохранил планы по перерегистрации с Кипра в ОАЭ

"Globaltrans Investment объявляет, что 11 сентября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок Globaltrans Investment PLC", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что в настоящее время ГДР Globaltrans допущены к публичному обращению в РФ на Московской бирже на основании решений ПАО "Московская биржа" и Банка России о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному обращению без необходимости регистрации проспекта ценных бумаг.

"В случае одобрения ПАО "Московская биржа" регистрация проспекта позволит Globaltrans сохранить листинг ГДР компании на Московской бирже без привязки к международному листингу", — добавляется в сообщении.

Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Компания основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, основатели компании продолжают оставаться ключевыми акционерами группы. ГДР Globaltrans включены в котировальные списки основного рынка Лондонской фондовой биржи с мая 2008 года и в котировальный список первого уровня на Московской бирже с октября 2020 года.