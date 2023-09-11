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2023
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Российский рынок акций снизился в понедельник
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,65%,... ПРАЙМ, 11.09.2023
индексы, рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,65%, до 3122,37 пункта, долларовый РТС вырос на 2,08%, до 1033,50 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,7 рубля до 95,08 рубля.