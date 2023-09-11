МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 0,7%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,65%, до 3122,37 пункта, долларовый РТС вырос на 2,08%, до 1033,50 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,7 рубля до 95,08 рубля.