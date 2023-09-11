МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снизился в понедельник на фоне ощутимого роста рубля и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ в эту пятницу, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,65%, до 3122,37 пункта, долларовый РТС вырос на 2,08%, до 1033,5 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,7 рубля, до 95,08 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики основного индекса против закрытия.

РЫНОК ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российский рынок акций в понедельник снижался под давлением ощутимого укрепления рубля и ожиданий роста ключевой ставки ЦБ РФ.

"Снижение проходило на фоне роста рубля по отношению к иностранным валютам. Ожидается, что усиление национальной валюты может негативно отразиться на выручке экспортеров. Рубль начал укрепляться на фоне объявленных ранее валютных интервенций Банком России, а также в преддверии заседания регулятора, которое состоится уже в эту пятницу", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

"Одна из причин снижения акций — ожидание решения ЦБ по ключевой ставке в конце недели. Даже ввиду отсутствия явного консенсуса, хотя большая часть экспертов и склоняется все-таки к ее повышению до 14% годовых, продолжает происходить переток активов из рисковых в облигации", — добавляет Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

На Московской бирже в основную сессию упали бумаги "Циана" (-7%), "Руснефти" (-5,9%), VK (-4,7%), Ozon (-3,6%), ТМК (-2,7%), ЛСР (-3,3%). Выросли префы "Транснефти" (+3,8%), акции "М.Видео" (+3,3%), "Газпром нефти" (+1,8%), ДВМП (+1,6%), НЛМК (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить снижение и протестировать отметку 3100 пунктов во главе с "фишками" при продолжении укрепления рубля, считает Владимир Лящук из ПСБ.

Индекс Мосбиржи в условиях укрепления российской валюты проявляет слабость и рискует продолжить снижение к августовскому минимуму 3015 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

По словам Шепелева из "БКС Мир инвестиций", прогноз на 12 сентября по индексу Мосбиржи: 3000-3120 пунктов.