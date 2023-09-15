МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на природный газ в США потеряли около 1% на фоне менее крупного, чем ожидалось, сокращения добычи, а также прогнозов более прохладной погоды на следующей неделе, сообщает Reuters.

Торги проходят с понижением, несмотря на увеличение поставок на экспортный СПГ-терминал Freeport в Техасе.

К 13.13 по Гринвичу октябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 3,2 цента, или 1,2%, до 2,676 доллара за млн БТЕ.

С начала недели котировки ближайших контрактов прибавили около 3% после падения на 6% на прошлой неделе.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в сентябре достигла 102,2 млрд кубических футов против рекордных 102,3 млрд кубических футов в августе.

В соответствии с предварительными оценками LSEG, в пятницу суточные объемы добычи, возможно, сократились примерно на 2,0 млрд кубических футов в день, до 3-месячного минимума 100,1 млрд кубических футов в день.

Ожидается, что температуры воздуха в США будут в основном соответствовать норме до 23 сентября, а в период 24-30 сентября превысят норму.

В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, в следующие две недели снизится до 96,6 млрд кубических футов со 100,6 млрд кубических футов на этой неделе.

В сентябре поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США повысились в среднем до 12,7 млрд кубических футов в день с 12,3 млрд кубических футов в день в августе. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

США могут стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ и увеличению спроса на американский СПГ.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались по 11 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 13 долларов за млн БТЕ.