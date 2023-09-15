МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу выросли на 1% на фоне ослабления доллара США. Кроме того, спрос на активы-убежища возрос после того, как профсоюз United Auto Workers начал одновременные забастовки на трех автомобильных заводах в Детройте. Надежды на приостановку повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) также оказывают некоторую поддержку ценам, передает Reuters.

Около 14.35 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,9%, до 1927,79 доллара за унцию. За истекший период этой недели золото подорожало на 0,6%.

Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,9%, до 1949,70 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,3% против корзины других основных валют после выхода экономических данных США ранее в пятницу. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

"Цены на золото и серебро растут на фоне обеспокоенности инвесторов", — отметил Тай Вонг, независимый трейдер на рынке металлов из Нью-Йорка.

В США профсоюз United Auto Workers начал одновременную забастовку на трех заводах, принадлежащих General Motors, Ford и Stellantis (дочерняя компания Chrysler). Это самая масштабная забастовка в США за несколько десятилетий.

"Забастовка UAW выглядит так, как будто она может продлиться некоторое время, учитывая уровень требований профсоюза. И возможная приостановка деятельности правительства в конце месяца привлекает все больше внимания", — отмечает Вонг.

На следующей неделе инвесторы будут следить за заседанием ФРС, по итогам которого, как ожидается, процентные ставки останутся без изменений.

"Если ФРС станет немного более мягкой (в своих оценках перспектив денежно-кредитной политики) на следующей неделе, это будет важно для инвесторов и спровоцирует ралли на рынке золота", — полагает Джим Уайкофф, старший рыночный аналитик Kitco.

Премия, учитываемая в ценах на физическое золото в Китае, на этой неделе достигла нового максимума в условиях высокого спроса на фоне ослабления китайского юаня и отсутствия новых квот на импорт.

Цены на серебро на рынке спот выросли на 2,5%, до 23,19 доллара за унцию, на платину — на 1,9%, до 923,12 доллара. Палладий подешевел на 0,1%, до 1249,57 доллара. Все три металла нацеливаются на рост по итогам недели.