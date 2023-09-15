СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. В Крыму на аукцион выставят национализированные объекты, принадлежавшие украинским собственникам, общая стоимость ориентировочно составляет порядка 800 миллионов рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. Аналитик оценил влияние роста ставки ЕЦБ

"Уже выставлены первые лоты на приватизацию, это первые деньги, по-моему, там порядка 800 миллионов рублей, если все будет успешно — уже поступят в казну. Там очень приличный пакет", — сказал Константинов в эфире телеканала "Миллет".

Он отметил, что в Крыму выявили множество объектов, которые принадлежат собственникам, поддерживающим украинские вооруженные силы Украины.

Ранее Константинов заявлял, что с ноября 2022 года в Крыму национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении РФ.

Парламент Крыма ранее национализировал имущество иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечень национализированных объектов попали крымские активы украинских олигархов и политиков — промышленные и торговые предприятия, объекты курортной сферы, солнечные электростанции.