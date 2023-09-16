КИШИНЕВ, 16 сен — ПРАЙМ. Экспорт товаров из Молдавии за первые семь месяцев текущего года составил более 2,3 миллиарда долларов, что почти на 11% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились, в частности, поставки в ЕС — на 8%, однако в страны СНГ они, наоборот, увеличились более чем на 13%, сообщает Национальное бюро статистики. Пошлина на экспорт российской нефти вырастет с 1 октября

"В январе-июле 2023 года экспорт товаров составил 2346,5 миллиона долларов США, что на 10,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

По данным статистической службы, в том числе экспортные поставки в страны Европейского союза за первые семь месяцев составили более 1,4 миллиарда долларов (на 8% меньше, чем за соответствующий период 2022 года), а это 62,3% от общего объема экспорта.

"В январе-июле 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму 585,3 миллиона долларов США (на 68,1 миллиона долларов США или на 13,2% больше, по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,9% от общего объема экспорта", — также сообщили в бюро.

Уточняется, что рост экспорта в страны СНГ был обеспечен в основном Украиной (на 66,9 миллиона долларов США или на 20,3% больше, по сравнению с январем-июлем 2022 года).