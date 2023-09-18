МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В ходе азиатской сессии в понедельник цены на медь растут. Участники рынков ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, сигналов о перспективах денежно-кредитной политики, а также экономических прогнозов, которые будут озвучены на этой неделе, передает Reuters.

К 07.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,3%, до 8430 доллара за тонну. Октябрьские фьючерсы на медь на SHFE упали на 0,3%, до 69 450 юаней (9525,44 доллара) за тонну.

"На этой неделе все внимание рынков металлов и нефти будет приковано к решению ФРС по процентным ставкам", — отметили аналитики National Australia Bank.

В целом трейдеры ожидают, что на заседании 19-20 сентября центральный банк США оставит процентные ставки без изменений. В связи с этим основной интерес будут представлять обновленные экономические прогнозы и перспективы денежно-кредитной политики, добавили аналитики.

"Участники рынка ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на заседании, которое состоится позже на этой неделе. Между тем прогнозы относительно того, достигли ли процентные ставки пика, разнятся", — отметили аналитики ANZ.

Между тем китайский юань в понедельник снизился с 2-недельного максимума против доллара. Столь высокая отметка была достигнута в пятницу на фоне более сильных, чем ожидалось, данных КНР.

Признаки стабилизации китайской экономики укрепляют юань против доллара, в связи с чем номинированные в долларах металлы становятся более привлекательными для покупателей в КНР.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,5%, до 2201,50 доллара за тонну, цинк прибавил 0,5%, до 2534 доллара, никель — 0,8%, до 20 090 долларов, свинец — на 0,4%, до 2270 долларов, а олово — на 2%, до 26 205 долларов.