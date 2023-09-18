МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник растут третью сессию подряд на фоне прогнозов увеличения дефицита предложения в 4-м квартале после продления ограничений добычи Саудовской Аравии и России, а также оптимизма относительно восстановления спроса в Китае, сообщает Reuters.

Около 06.22 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 71 цент, или 0,8%, 94,64 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подорожали на 78 центов, или 0,9%.

"Стимулирование экономики Китая, устойчивые экономические данные США и продолжение сокращения добычи ОПЕК+ являются бычьими факторами, поддерживающими рост цен", — отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets. На прошлой неделе центральный банк Китая увеличил ликвидность, чтобы поддержать экономику.

Трейдеры будут следить за решениями и риторикой центральных банков, включая ФРС, на этой неделе и ключевыми экономическими данными Китая.

В результате 3-недельного ралли котировки Brent и WTI достигли максимумов с ноября и теперь нацеливаются на самый сильный квартальный рост с 1-го квартала 2022 года, когда Россия начала военную спецоперацию в Украине.

Добровольное дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравии и России может привести к дефициту предложения на рынке в 4-м квартале в размере 2 млн баррелей в день. Последующее расходование запасов в хранилищах, вероятно, создаст угрозу резких скачков цен в 2024 году, рассуждают аналитики ANZ.

Эр-Рияд и Москва решили продлить добровольное снижение добычи в рамках общей стратегии ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. При этом китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили мощности на фоне высокой маржинальности экспортных поставок.

"Похоже, цены легко закрепятся выше 90 долларов, а это означает, что в фокусе внимания рынков могут оказаться перспективы спроса в (США и КНР)", — отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

В ANZ считают, что рост мирового спроса на нефть может достигнуть 2,1 млн баррелей в день. Похожего прогноза придерживаются Международное энергетическое агентство (IEA) и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).