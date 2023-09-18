МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. На европейской сессии в понедельник котировки меди получали поддержку со стороны ожиданий скорого окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. При этом опасения, вызванные слабостью спроса в Китае и увеличением запаса меди на биржевых складах, негативно отразились на настроениях инвесторов, передает Reuters.

Около 10.04 по Гринвичу фьючерсы на медь на LME торговались без изменений, по 8407 долларов за тонну. Контракты преимущественно оставались в пределах узкого диапазона в течение последнего месяца.

На текущей неделе состоятся заседания пяти центральных банков мира, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. Как ожидается, ФРС по итогам заседания в среду сохранит процентные ставки без изменений.

Свидетельствующие об ухудшении ситуации в секторе недвижимости Китая в августе данные усугубили опасения участников рынка относительно того, что спад экономической активности в КНР продолжится. Представленный отчет указал на падение цен на новые дома, сокращение капиталовложений в недвижимость и уменьшение продаж.

"Позитивных новостей из Китая не много, это не сулит ничего хорошего котировкам меди", — сказал один из трейдеров. По его словам, участников рынка беспокоит глобальная макроэкономическая картина. "Запасы меди начинают увеличиваться", — добавил он.

Запасы меди на складах LME с середины июля выросли более чем на 170%, до 147 575 тонн.

Об отсутствии опасений относительно дефицита меди в системе LME также свидетельствует то, что медь на физическом рынке торгуется с дисконтом по отношению к трехмесячным фьючерсам. Более того, этот дисконт достиг месячного максимума 55 долларов за тонну.

Сильная поддержка для котировок меди расположена около 8395 долларов за тонну — на этом уровне расположена скользящая средняя за 100 дней.

Обильные поставки свинца на склады LME способствовали уменьшению премии, с которой свинец на физическом рынке торгуется по сравнению с трехмесячными контрактами, до 20 долларов за тонну с почти 63 долларов за тонну в начале сентября.

Трехмесячные фьючерсы на свинец торговались с понижением на 1,3%, по 2232 доллара за тонну. В центре внимания рынка цветных металлов находится динамика пары доллар/юань, которая оказывает влияние на спрос в Китае. Ослабление американской валюты делает металлы более доступными для держателей иных валют.

Алюминий на LME вырос на 0,6%, до 8410 долларов, цинк прибавил 0,3%, до 2528 долларов, олово подорожало на 1,2%, до 26 005 долларов, а никель торговался с повышением на 0,4% по 19 995 долларов.