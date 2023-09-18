МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник днем перешла к росту против доллара, растет и к юаню, но слегка сползает к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск снижался на 14 копеек, до 96,67 рубля, евро повышался на 13 копеек, до 103,06 рубля, юаня — терял 2 копейки, до 13,23 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар максимально повышался до 97,19 рубля, юань — до 13,32 рубля.

Объем торгов юанями составляет 140,9 миллиарда рублей против 31,6 миллиарда по евро и 110,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,2%, юань — 0,15%, евро прибавлял 0,15%.

РУБЛЬ КОНСОЛИДИРУЕТСЯ

Курс российской валюты в понедельник по большому счету стабилизируется около уровней, достигнутых после пятничного повышения Центробанком РФ ключевой ставки с 12% до 13% годовых и комментариев по ДКП.

"На динамику рубля разнонаправленно влияют факторы, связанные с погашением еврооблигаций Минфина (на 3 миллиарда долларов) и повышенными продажами юаней со стороны ЦБ РФ", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Стоимость нефти продолжает обновлять рекорды с ноября 2022 года, подбираясь к 95 долларам. К 16.55 мск она росла на 0,4% до 94,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается около максимума с марта — 105,3 пункта, что сигнализирует о низком спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

Возможно, что до рынка дошли дополнительные добровольные продажи валюты экспортёрами, допускает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Также отмечается рост экспортной цены российской нефти. Укрепление рубля пока не является стабильным, но после повышения ставки ЦБ РФ инвестиции в облигации вместо валюты становятся привлекательной альтернативой", — добавляет он, говоря о факторах поддержки курсу рубля.

Курс доллара пока может двигаться в диапазоне 95,5-98,5 рубля, но на следующей неделе более выраженную поддержку рублю окажет налоговый период, рассчитывает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".