МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара США держится стабильно в понедельник, оставаясь вблизи 6-месячного максимума, в то время как трейдеры ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии на этой неделе, передает Reuters.

Торги на валютном рынке в понедельник проходят в целом сдержанно, так как инвесторы не склонны делать крупные ставки перед оглашением решений нескольких центральных банков.

"Множество факторов риска и предстоящие заседания центральных банков ограничивает волатильность, при этом трейдеры действительно не хотят совершать каких-то резких действий или брать на себя значительный риск перед заседаниями ФРС, Банка Англии, Банка Японии и прочими событиями", — сказал Майкл Браун, рыночный аналитик Trader X.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против шести основных валют, был стабилен и составил 105,25, что недалеко от 6-месячного максимум 105,43, достигнутого в четверг. Индекс доллара на прошлой неделе показал недельный рост девятый раз подряд, что стало самой продолжительной серией роста почти за десятилетие.

Устойчивый экономический рост в США способствовал росту доллара в последние недели, хотя его ралли, скорее всего, будет испытано на прочность рядом данных и решением ФРС, которое будет объявлено в среду.

"ФРС, вероятно, сохранит ставки без изменений, и лично я не бы не ожидал очень больших изменений в формулировке заявления, думаю, что центральный банк укажет на возможность ужесточения политики в зависимости от поступающих экономических данных", — сказал Браун.

"Баланс рисков немного склонен в сторону понижения прогнозов по ставкам, учитывая недавнюю риторику центробанка, хотя это не должно серьезно повредить долгосрочному восходящему тренду доллара, учитывая явный фокус валютного рынка на превосходстве роста экономики США, которая продолжает показывать наилучшую динамику среди стран Большой десятки", — отметил он, имея в виду прогнозы ФРС по ставкам, которые будут обнародованы вместе с заявлением.

Фьючерсы на процентные ставки по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы ожидают сохранения ставок ФРС без изменений, в диапазоне 5,25%-5,50% в среду.

"В целом мы довольно оптимистичны в отношении доллара, — сказал Алвин Тан, руководитель подразделения валютной стратегии стран Азии в RBC Capital Markets. — Экономика США показывает динамику, превосходящую и Европу, и Азию, особенно Китай."

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,1%, по 1,06685. Европейский центральный банк на прошлой неделе повысил процентные ставки до 4%, но сказал, что это может быть последнее повышение ставок.

Евро в понедельник достиг рекордного максимума против шведской кроны за несколько дней до заседания центрального банка Швеции, который, как ожидается, вновь повысит процентные ставки.

Трейдеры думают, что центробанк, скорее всего, повысит ставки на 25 б.п., до 4%, усилив давление на экономику.

Пара доллар/японская иена торговалась с понижением почти на 0,1%, по 147,7. Рынки Японии закрыты в связи с официальным праздником в стране.

Трейдеры преимущественно ожидают, что Банк Японии в пятницу оставит свою ключевую ставку на уровне —0,1%, но будут внимательно изучать сигналы центробанка относительно перспектив денежно-кредитной политики после того, как его управляющий Кадзуо Уэда породил разговоры на рынке о скором отказе банка от сверхмягкой политики.

Трейдеры внимательно наблюдают за ситуацией на случай возможной интервенции японских властей с целью поддержать ослабшую иену.

Пара британский фунт/доллар торговалась с понижением на 0,04%, по 1,2377. Трейдеры ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 25 б.п., до 5,5% в четверг, что может стать последним повышением.

Биткоин вырос на 2,71%, до 27 253 долларов, максимума более чем за две недели.