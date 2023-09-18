МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent в понедельник приблизились к уровню 95 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters. В фокусе внимания инвесторов находится вероятность увеличения дефицита предложения на мировом рынке нефти в 4-м квартале 2023 года вследствие решений Саудовской Аравии и России о сокращении добычи.

Около 15.57 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 79 центов, до 94,72 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,24 доллара, до 92,01 доллара за баррель.

"Котировки получают поддержку со стороны ожиданий увеличения дефицита предложения в ближайшие кварталы. Саудовская Аравия и Россия продлили ограничения добычи нефти до конца года. При этом перспективы спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, довольно оптимистичны", — сказала Фиона Чинкотта, старший рыночный стратег-аналитик City Index.

В понедельник аналитики Citi одними из последних заговорили о возможном росте цен на нефть Brent выше 100 долларов за баррель в этом году. Генеральный директор Chevron Майк Вирт в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что цены на нефть "близки" к достижению уровня 100 долларов за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в понедельник выступил с заявлением в защиту решения ОПЕК+ о сокращении добычи. По его словам, для ограничения волатильности на международном рынке энергоносителей необходимо своевременное регулирование.

Факторами неопределенности остаются спрос в Китае, рост экономической активности в странах Европы и предпринимаемые центральными банками меры борьбы с инфляцией, добавил он.

В центре внимания на текущей неделе находятся заседания центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС) США.