МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы сегодня снизились. Акции французского банка Societe Generale подешевели после того, как долгожданный стратегический план нового генерального директора разочаровал инвесторов. Участники рынка были осторожны в преддверии ряда заседаний нескольких центральных банков, которые состоятся на этой неделе, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,1% после роста почти на 1,6% на прошлой неделе.

Котировки акций Societe Generale упали на 12,1% до более чем двухмесячных минимумов после того, как этот третий по величине банк Франции заявил, что в ближайшие годы ожидает лишь незначительного, если не нулевого, роста годовых продаж.

Индекс банков еврозоны упал на 1,9%.

Акции фармацевтической компании Novo Nordisk потеряли 2,4% после того, как стало известно, что американские регулирующие органы недавно опубликовали отчет о нарушениях контроля качества на заводе группы в Клейтоне, штат Северная Каролина.

Рост доходности облигаций в еврозоне привел к падению субиндекса сектора недвижимости, чувствительного к ставкам, на 2,6%. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов.

Словацкий политик Петер Казимир заявил, что состоявшееся в четверг повышение ставки может оказаться последним на данный момент, однако для того, чтобы убедиться в этом, политикам потребуется время до марта.

Банк Англии в четверг как ожидается, повысит ставки в 15-й раз, в то время как Федеральная резервная система США в среду, похоже, оставит ставки на прежнем уровне.