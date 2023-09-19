2023-09-19T10:52:19+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230919/841776657.html
Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар
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Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс российского сахара, следует из сообщения торговой площадки. "19 сентября 2023 года на срочном рынке... ПРАЙМ, 19.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс российского сахара, следует из сообщения торговой площадки.
"19 сентября 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях", — говорится в сообщении.
Параметры расчетного фьючерса на индекс сахара: код контракта – SUGAR, объем контракта – 100 кг, котировка в рублях за тонну с НДС, минимальный шаг цены – 10 рублей, стоимость шага цены – 1 рубль, гарантийное обеспечение – 16%.
"Мы видим устойчивый интерес к контрактам на сахар как со стороны отраслевых участников рынка, так и профессиональных фондов и частных инвесторов. Для производителей и потребителей расчетный фьючерсный контракт на сахар – удобный инструмент страхования рисков, а для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей", — отмечает руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.
К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре-декабре 2023 года и в январе-марте 2024 года.