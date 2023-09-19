МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс российского сахара, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа начала прием тенге в обеспечение по сделкам

"19 сентября 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях", — говорится в сообщении.

Параметры расчетного фьючерса на индекс сахара: код контракта – SUGAR, объем контракта – 100 кг, котировка в рублях за тонну с НДС, минимальный шаг цены – 10 рублей, стоимость шага цены – 1 рубль, гарантийное обеспечение – 16%.

"Мы видим устойчивый интерес к контрактам на сахар как со стороны отраслевых участников рынка, так и профессиональных фондов и частных инвесторов. Для производителей и потребителей расчетный фьючерсный контракт на сахар – удобный инструмент страхования рисков, а для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей", — отмечает руководитель срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева.

К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре-декабре 2023 года и в январе-марте 2024 года.