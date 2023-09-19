МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Во вторник котировки нефти растут 4-ю сессию подряд, так как низкая активность в сланцевом секторе США усилила опасения по поводу дефицита предложения. Изначально эта обеспокоенность была спровоцирована решением Саудовской Аравии и России продлить добровольное дополнительное сокращение добычи, сообщает Reuters.

К 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть WTI подорожали на 98 центов, или 1,1%, до 92,46 доллара за баррель, а фьючерсы на Brent — на 46 центов, или 0,49%, до 94,89 доллара за баррель.

Цены росли три недели подряд, и теперь оба контракта находятся вблизи 10-месячных максимумов.

Производство сланцевой нефти в США в октябре может упасть до 9,393 млн баррелей в день, это минимум с мая 2023 года, сообщили в понедельник в Управлении энергетической информации (EIA). Снижение активности в сланцевом секторе США наблюдается три месяца подряд.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении режима добровольного сокращения добычи нефти (в совокупности на 1,3 млн баррелей в день) до конца года.

Котировки получают поддержку на фоне опасений по поводу ограничения предложения и ввиду технических факторов, отметил Келвин Вон, старший аналитик OANDA.

"(На графике) наблюдается устойчивый краткосрочный восходящий тренд цен на нефть WTI, в рамках которого значимые (эпизоды) падения с 29 августа отмечались в районе 5-дневной скользящей средней… (теперь же) отметка 89,90 доллара выступает в качестве одной из ключевых краткосрочных поддержек", — добавил Вон.

"Если цены на нефть перейдут на территорию перекупленности, это создаст предпосылки для коррекции", — рассуждают аналитики National Australia Bank. В понедельник на нефтяных рынках отмечалась волатильность после комментариев главы Saudi Aramco Амина Нассера и саудовского министра нефти.

Нассер понизил долгосрочный прогноз мирового спроса — теперь ожидается, что в 2030 году он будет составлять 110 млн баррелей в день против предыдущего прогноза 125 млн баррелей в день.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в понедельник выступил с заявлением в защиту решения ОПЕК+ о сокращении добычи. По его словам, для ограничения волатильности на международном рынке энергоносителей необходимо своевременное регулирование. Факторами неопределенности остаются спрос в Китае, рост экономической активности в странах Европы и предпринимаемые центральными банками меры борьбы с инфляцией, отметил он.