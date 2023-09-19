МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Во вторник цены на медь в Азии падают, торговая активность на рынках снижена в преддверии заседаний ведущих центральных банков по процентным ставкам на этой неделе, передает Reuters. Так, позднее во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, трейдеры опасаются, что вялое постпандемийное восстановление китайской экономики может ослабить спрос. Этот фактор, а также рост запасов на биржевых складах оказывают дополнительное понижательное давление на котировки меди.

К 07.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 0,5%, до 8320,50 доллара за тонну, после падения на 0,6% накануне.

Октябрьские фьючерсы на медь на SHFE опустились в цене на 0,8%, до 68 790 юаней (9426,52 доллара) за тонну. В понедельник контракты подешевели на 0,4%.

"Сегодня на рынках довольно спокойно, поскольку инвесторы ожидают заседания ФРС", — отметили аналитики ANZ.

"Хотя (в сентябре) центральный банк США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений, сильные экономические данные повышают вероятность сохранения высоких ставок на более продолжительное время", — добавляют они.

Кроме того, трейдеры продолжают отслеживать снижение китайского юаня против доллара. Ослабление национальной валюты Китая также может отразиться на внутреннем потреблении промышленных металлов, номинированных в долларах.

Понижательное давление носит временный характер, сообщили во вторник в китайском государственном СМИ. С начала года падение юаня против доллара составило более 5%.

Алюминий на LME снизился в цене на 0,3%, до 2214,50 доллара за тонну, цинк упал на 0,6%, до 2526 долларов, никель — на 0,2%, до 19 840 долларов, свинец — на 0,1%, до 2244,50 доллара. Олово торговалось с понижением на 2,2%, по 25 600 долларов.