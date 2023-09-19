МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам дня снизился, причем лидерами падения стали акции компаний, производящих микросхемы, сообщило агентство Reuters. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии заседаний центральных банков США и Японии.

Индекс Nikkei упал на 0,87% до 33 242,59 пункта. Акции поставщика оборудования для производства микросхем Tokyo Electron потеряли 5,23% — они стали аутсайдерами в составе индекса и сильнее всего тянули его вниз.

В понедельник японские рынки были закрыты в связи с праздником.

"Инвесторы проявляли осторожность в преддверии важных событий — заседаний центральных банков в США и Японии", — сказал Такамаса Икэда, старший портфельный менеджер GCI Asset Management.

Акции производителя оборудования для тестирования микросхем Advantest потеряли 4,03%, а производителя микросхем Renesas Electronics — 4,75%.

Бумаги технологического инвестора SoftBank Group подешевели на 3,29% после того, как акции его разработчика микросхем Arm Holdings упали во второй день торгов.

По данным инструмента CME FedWatch, денежные рынки ожидают, что в среду Федеральная резервная система США сохранит ставки на прежнем уровне. Основное внимание будет уделено прогнозам центрального банка.

Банк Японии объявит о своем решении в пятницу, после завершения двухдневного заседания.

Инвесторы ожидают комментариев главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Ранее в этом месяце он заявил в интервью одной из газет, что к концу года центральный банк получит достаточно данных, чтобы судить о наличии условий для повышения краткосрочных процентных ставок.

Более широкий индекс Topix восстановился после ранних потерь и завершил торги с повышением 0,08%, на отметке 2430,39 пункта. Акции тяжеловеса Toyota Motor выросли на 2,07%, а Mitsubishi UFJ Financial Group — на 2,56%.

Банковский субиндекс вырос на 2,08%, а субиндекс автопроизводителей — на 2,06%.

Субиндекс судоходной отрасли подскочил на 3,12% и стал лидером среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.